Азербайджан и Пакистан обсудили совместные морские учения

Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев принял командующего Военно-морскими силами Пакистана адмирала Навида Ашрафа и возглавляемую им делегацию.

Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев принял командующего Военно-морскими силами Пакистана адмирала Навида Ашрафа и возглавляемую им делегацию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

До встречи гости посетили Аллею шехидов, где почтили память героических сыновей, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, возложили цветы на их могилы и венок к мемориалу "Вечный огонь".

Затем состоялась встреча в Генеральном штабе азербайджанской армии. Поприветствовав гостей, генерал-полковник Керим Велиев отметил, что связи между Азербайджаном и Пакистаном имеют глубокие исторические корни и подчеркнул высокий уровень развития двустороннего военного сотрудничества.

Н.Ашраф поблагодарил за прием и оказанное гостеприимство, выразив уверенность в том, что взаимные визиты внесут положительный вклад в развитие двустороннего военного сотрудничества.

На встрече была особо отмечена важность проведения совместных учений в целях повышения профессионализма военных моряков Азербайджана и Пакистана, стороны провели широкий и конструктивный обмен мнениями и по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.