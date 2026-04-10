    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Азербайджан и Китай развивают военное сотрудничество

    • 10 апреля, 2026
    • 18:23
    Азербайджан и Китай развивают военное сотрудничество

    Делегация Министерства обороны Азербайджана совершила визит в Китай с целью расширения двустороннего военного сотрудничества.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    В рамках визита в Главном управлении международного военного сотрудничества Министерства национальной обороны Китайской Народной Республики состоялась рабочая встреча, посвященная обсуждению перспектив военного сотрудничества.

    В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и потенциальные возможности развития двустороннего военного сотрудничества, а также планы на будущее, был проведен обстоятельный обмен мнениями по ряду направлений сотрудничества, представляющих взаимный интерес.

    Стороны положительно оценили выполнение мероприятий, предусмотренных планом военного сотрудничества за прошлый год, и обсудили вопросы реализации запланированных мероприятий на текущий год.

    В ходе встречи было подчеркнуто, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Китаем является полезным с точки зрения обмена опытом и информацией.

    Отметим, что основная цель рабочей встречи состоит в дальнейшем укреплении связей между оборонными ведомствами двух стран и расширении взаимного сотрудничества.

    Министерство обороны Азербайджана Визит в Китай Развитие военного сотрудничества
