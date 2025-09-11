Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы финансирования оборонной сферы
Армия
- 11 сентября, 2025
- 16:41
В Баку прошла встреча военных специалистов Азербайджана и Казахстана, в ходе которой были рассмотрены вопросы планирования и финансирования оборонных расходов, ведения учета денежных средств, особенностей учета военного имущества, а также порядок денежного довольствия и выплаты заработной платы.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, обсуждения состоялись в рамках визита в страну делегации Министерства обороны Казахстана.
Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, и дали ответы на затронутые темы.
Визит проходит в соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между оборонными ведомствами Азербайджана и Казахстана на 2025 год.
