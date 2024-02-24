О нас

Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы сотрудничества в сфере оборонпрома

Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы сотрудничества в сфере оборонпрома Обсуждены перспективы сотрудничества в сфере оборонной промышленности между Казахстаном и Азербайджаном.
Армия
24 февраля 2024 г. 15:29
Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы сотрудничества в сфере оборонпрома

Обсуждены перспективы сотрудничества в сфере оборонной промышленности между Казахстаном и Азербайджаном.

Как сообщает Report, дискуссия состоялась в ходе встречи министра оборонной промышленности Вугара Мустафаева, заместителя министра обороны Казахстана Бакытбека Сыдыкова и заместителя министра строительства Азамата Бейспекова, находящихся с визитом в Азербайджане.

Официальные лица Казахстана выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии двусторонних отношений с Азербайджаном в области оборонной промышленности.

В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в сфере оборонной промышленности, организации деловых поездок, укрепления связей между предприятиями и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Qazaxıstan müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq edəcək

Другие новости из категории

Минобороны: Позиции армии в Кяльбаджарском направлении вновь подверглись обстрелу
Минобороны: Позиции армии в Кяльбаджарском направлении вновь подверглись обстрелу
24 февраля 2024 г. 16:13
Азербайджанские военнослужащие посетили учебный центр турецкой армии
Азербайджанские военнослужащие посетили учебный центр турецкой армии
24 февраля 2024 г. 15:38
Минобороны: С военнообязанными проведены занятия по огневой подготовке
ФотоМинобороны: С военнообязанными проведены занятия по огневой подготовке
24 февраля 2024 г. 14:39
В спецназе Отдельной Общевойсковой Армии состоялись тактические учения
ФотоВ спецназе Отдельной Общевойсковой Армии состоялись тактические учения
24 февраля 2024 г. 14:00
В Минобороны проанализировали оперативную обстановку на условной границе с Арменией
В Минобороны проанализировали оперативную обстановку на условной границе с Арменией
24 февраля 2024 г. 11:26
Закир Гасанов провел служебное совещание и поручил повысить боеготовность подразделений
Закир Гасанов провел служебное совещание и поручил повысить боеготовность подразделений
24 февраля 2024 г. 11:20
Фуад Наджафли ознакомился с условиями службы в частях Отдельной общевойсковой армии НАР
ФотоФуад Наджафли ознакомился с условиями службы в частях Отдельной общевойсковой армии НАР
23 февраля 2024 г. 20:16
В Агдаме обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы
В Агдаме обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы
23 февраля 2024 г. 16:06
ВС Армении в очередной раз подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана
ВС Армении в очередной раз подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана
23 февраля 2024 г. 13:52
Гендиректор TÜSAŞ: Азербайджан интересуется истребителями Kaan
Гендиректор TÜSAŞ: Азербайджан интересуется истребителями Kaan
23 февраля 2024 г. 11:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi