Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы сотрудничества в сфере оборонпрома

Обсуждены перспективы сотрудничества в сфере оборонной промышленности между Казахстаном и Азербайджаном.

Обсуждены перспективы сотрудничества в сфере оборонной промышленности между Казахстаном и Азербайджаном.

Как сообщает Report, дискуссия состоялась в ходе встречи министра оборонной промышленности Вугара Мустафаева, заместителя министра обороны Казахстана Бакытбека Сыдыкова и заместителя министра строительства Азамата Бейспекова, находящихся с визитом в Азербайджане.

Официальные лица Казахстана выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии двусторонних отношений с Азербайджаном в области оборонной промышленности.

В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в сфере оборонной промышленности, организации деловых поездок, укрепления связей между предприятиями и другие темы, представляющие взаимный интерес.