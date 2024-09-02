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Азербайджан и Италия обсудили перспективы сотрудничества в военной сфере

Азербайджан и Италия обсудили перспективы сотрудничества в военной сфере Азербайджан и Италия обсудили перспективы сотрудничества в военной сфере
Армия
2 сентября 2024 г. 20:29
Азербайджан и Италия обсудили перспективы сотрудничества в военной сфере

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с послом Италии в Азербайджане Лукой Ди Джанфранческо.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Гасанов отметил, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Италией в военной сфере, равно как и в других областях, имеют особый характер и будут способствовать развитию армий обеих стран.

Отмечалось, что были реализованы некоторые из 31 запланированных мероприятий в военной сфере между Азербайджаном и Италией на 2024-2025 годы.

Выразив удовлетворение текущим состоянием сотрудничества в военной сфере, посол Джанфранческо подчеркнул важное значение взаимных визитов.

На встрече с участием военного атташе Италии в Азербайджане капитана 1-го ранга Джианфранко Виццини, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в военной сфере, а также провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоDefense Minister of Azerbaijan meets with Italian ambassador
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla İtaliya arasında hərbi sahədə planlaşdırılan 31 tədbirdən bir qismi icra edilib

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