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    Азербайджан и Иран обсудили вопросы военного сотрудничества

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    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В рамках проходящей в Москве VII Конференции по международной безопасности, заместитель министра обороны Азербайджана, генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с делегацией во главе с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран, бригадным генералом Амиром Хатеми.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    На встрече обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества и региональной безопасности.

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