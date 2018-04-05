Азербайджан и Иран обсудили вопросы военного сотрудничества

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В рамках проходящей в Москве VII Конференции по международной безопасности, заместитель министра обороны Азербайджана, генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с делегацией во главе с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран, бригадным генералом Амиром Хатеми.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

На встрече обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества и региональной безопасности.