Азербайджан и Белоруссия расширяют сотрудничество в сфере охраны границ

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Делегация во главе с председателем Государственного пограничного комитета Белоруссии генерал-полковником Мальцевым Леонидом Семеновичем совершила официальный визит в Азербайджан по приглашению начальника Государственной пограничной службы (ГПС), командующего пограничными войсками генерал-полковника Эльчина Гулиева.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

Вначале делегация посетила могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и академика Зарифы Алиевой, где возложила цветы и почтила их память, после чего побывала в Аллее шехидов и почтила память погибших за независимость Азербайджана.

Далее гости встретились с начальником ГПС, командующим пограничными войсками генерал-полковником Эльчином Гулиевым.

В ходе встречи между представителями ГПС Азербайджана и ГПС Белоруссии состоялся обмен мнениями по перспективам двустороннего сотрудничества. Стороны обсудили вопросы обеспечения пограничной безопасности, управления миграционными процессами, деятельности пропускных пунктов на государственной границе, продолжения обмена опытом, в том числе расширения сотрудничества в рамках проектов, осуществляемых в сфере интегрированного пограничного управления, другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Было отмечено, что 20 процентов азербайджанских земель и часть государственной границы находятся под оккупацией в результате агрессии со стороны Армении, также дана подробная информация о работах по усилению пограничной безопасности, созданию современных учебно-образовательных систем и о достижениях.

В рамках визита делегация ознакомилась с деятельностью береговой охраны, академии, Спортивно-олимпийского центра "Серхедчи", специальной школы, конного центра и других подразделений ГПС.