Азербайджан и Беларусь обсудили перспективы развития военно-технического сотрудничества

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов 16-го мая встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с председателем Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь, генерал-майором Олегом Двигалевым.

Как сообщили Report в министерстве обороны, на встрече было выражено удовлетворение результатом совместной деятельности в военной и военно-технической сферах между двумя странами, а также было подчеркнута важность развития сотрудничества в этих областях.

Стороны положительно оценили принятие на вооружение Азербайджанской армии военной продукции различного назначения, предусмотренной для всех видов и родов войск, которая производится предприятиями военно-промышленного комплекса Беларуси.

Обсудив широкий спектр вопросов военно-технического сотрудничества, стороны определили направления реализации новых крупных проектов, направленных на повышение боеспособности Азербайджанской армии.