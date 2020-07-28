Авиатехника Турции доставлена в Нахчыван

1642 В Нахчыван прибыла группа военнослужащих и авиационная техника Вооруженных сил Турции, задействованных в совместных широкомасштабных стрелковых тактических и летно-тактических учениях Азербайджана и Турции. Как сообщает Report, на военном аэродро

В Нахчыван прибыла группа военнослужащих и авиационная техника Вооруженных сил Турции, задействованная в совместных широкомасштабных тактических и летно-тактических учениях с боевой стрельбой Азербайджана и Турции.

Как сообщает Report, на военном аэродроме Отдельной общевойсковой армии в ходе церемонии торжественной встречи задействованных в учениях военнослужащих, прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

Доставленные грузовыми самолетами транспортные, боевые и ударные вертолеты ВС Турции приводятся в состояние готовности к летно-тактическим учениям на военном аэродроме Отдельной общевойсковой армии.