О нас
Report Georgia

Авиатехника Турции доставлена в Нахчыван

Авиатехника Турции доставлена в Нахчыван 1642 В Нахчыван прибыла группа военнослужащих и авиационная техника Вооруженных сил Турции, задействованных в совместных широкомасштабных стрелковых тактических и летно-тактических учениях Азербайджана и Турции. Как сообщает Report, на военном аэродро
Армия
28 июля 2020 г. 17:51
Авиатехника Турции доставлена в Нахчыван

В Нахчыван прибыла группа военнослужащих и авиационная техника Вооруженных сил Турции, задействованная в совместных широкомасштабных тактических и летно-тактических учениях с боевой стрельбой Азербайджана и Турции.

Как сообщает Report, на военном аэродроме Отдельной общевойсковой армии в ходе церемонии торжественной встречи задействованных в учениях военнослужащих, прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

Доставленные грузовыми самолетами транспортные, боевые и ударные вертолеты ВС Турции приводятся в состояние готовности к летно-тактическим учениям на военном аэродроме Отдельной общевойсковой армии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Turkish aircraft arrives in Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin aviasiya texnikaları Naxçıvana gəlib

Новости партнеров

Самое важное

Президент поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан
Президент поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан
28 июля 2020 г. 13:14
В Азербайджане известный журналист умер от COVID-19
ФотоВ Азербайджане известный журналист умер от COVID-19
28 июля 2020 г. 10:35
Посол Иордании в Азербайджане вызван в МИД из-за продажи оружия Армении
Посол Иордании в Азербайджане вызван в МИД из-за продажи оружия Армении
27 июля 2020 г. 16:49
Назначен новый министр образования Азербайджана
Назначен новый министр образования Азербайджана
27 июля 2020 г. 13:05
Moody's пересмотрел рейтинг Азербайджана
Moody's пересмотрел рейтинг Азербайджана
27 июля 2020 г. 11:35
В Грузии опровергли информацию о перевозке военных автомобилей в Армению
В Грузии опровергли информацию о перевозке военных автомобилей в Армению
26 июля 2020 г. 17:11
В Азербайджане количество зараженных превысило 30 тысяч
В Азербайджане количество зараженных превысило 30 тысяч
26 июля 2020 г. 17:03
В Иране число случаев COVID-19 превысило 291 тысячу
В Иране число случаев COVID-19 превысило 291 тысячу
26 июля 2020 г. 13:59
Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с Азербайджаном и Арменией
Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с Азербайджаном и Арменией
24 июля 2020 г. 16:43
Чавушоглу и Лавров обсудили эскалацию на азербайджано-армянской границе
Чавушоглу и Лавров обсудили эскалацию на азербайджано-армянской границе
23 июля 2020 г. 22:03

Последние новости

18:43
В Японии могут призвать правительство заблокировать TikTok ИКТ
18:28
Армянский депутат обвинил власти в фальсификации статданных по экономике В регионе
18:15
В связи с пандемией отменен Кубок мира Индивидуальные
18:05
Azercosmos будет сотрудничать с африканской компанией ИКТ
17:55
Эксперт: Армения хотела проверить союзничество с Россией на прочность Нагорно-карабахский конфликт
17:51
ВидеоАвиатехника Турции доставлена в Нахчыван Армия
17:37
"Обеление" трудовых договоров привело к увеличению объема социальных поступлений Финансы
17:35
Азербайджан резко сократил экспорт напитков Бизнес
17:29
МИД: Попытки Армении изменить формат переговоров неприемлемы Внутренняя политика
17:19
ФотоАзад Рагимов принял участие в заседании ОИС Индивидуальные
17:08
ВОЗ: Cезон не влияет на передачу коронавируса Здоровье
17:06
Цзинь Лицюнь переизбран президентом АБИИ Финансы
16:44
В штате Миннесота проведена акция в поддержку Азербайджана Диаспора
16:34
Премьер Великобритании заявил о признаках второй волны COVID-19 в Европе Другие страны
16:03
Халик Мамедов: Наши шаги не должны приводить к массовому сокращению работников Энергетика
Вся новостная лента