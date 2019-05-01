Авиабомба производства Азербайджана впервые экспонируется на выставке IDEF-2019

Инертный образец созданной на предприятиях министерства оборонной промышленности Азербайджана авиационной бомбы QFAB-250 LG впервые экспонируется на проходящей в Стамбуле выставке IDEF-2019.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Осколочно-фугасная авиационная бомба калибра 250 кг с лазерным прицелом создана на основе совместного проекта Научно-исследовательского института министерства обороной промышленности и турецкой компании ASELSAN. В министерстве сообщили, что три инертных образца авиационной бомбы уже готовы, планируется тестирование данных образцов. По завершению испытаний инертных образцов планируется испытание боевых образцов.

Длина авиабомбы составляет 3300 миллиметров, диаметр - 240 миллиметров, масса – 270 кг. Она позволяет поражать цель на дистанции до 12000 метров, радиус осколочного поражения – 10 метров.

Авиабомба QFAB-250 LG создана по стандарту НАТО. Этот продукт предназначен для внутреннего использования и экспорта.