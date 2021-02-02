Арзу Рагимову присвоено высшее воинское звание генерал-полковник

Арзу Рагимову присвоено высшее воинское звание генерал-полковник

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу. Как сообщает Report, согласно распоряжению следующим военнослужащим Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу присвоены высшие воинские звания: Высшее воинское звание генерал-полковник Генерал-лейтенанту Арзу Юсиф оглу Рагимову Высшее воинское звание генерал-майор Полковнику Азаду Гусейн оглу Алиеву Полковнику Натику Сахиб оглу Гараеву. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на азербайджанском языке Arzu Rəhimova general-polkovnik ali hərbi rütbəsi verildi