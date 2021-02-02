Арзу Рагимову присвоено высшее воинское звание генерал-полковник

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.
Как сообщает Report, согласно распоряжению следующим военнослужащим Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу присвоены высшие воинские звания:
Высшее воинское звание генерал-полковник
Генерал-лейтенанту Арзу Юсиф оглу Рагимову
Высшее воинское звание генерал-майор
Полковнику Азаду Гусейн оглу Алиеву
Полковнику Натику Сахиб оглу Гараеву.