О нас
Report Georgia
Аудио новости

Арзу Рагимову присвоено высшее воинское звание генерал-полковник

Арзу Рагимову присвоено высшее воинское звание генерал-полковник Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.
Армия
2 февраля 2021 г. 19:53
Арзу Рагимову присвоено высшее воинское звание генерал-полковник

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Как сообщает Report, согласно распоряжению следующим военнослужащим Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу присвоены высшие воинские звания:

Высшее воинское звание генерал-полковник

Генерал-лейтенанту Арзу Юсиф оглу Рагимову

Высшее воинское звание генерал-майор

Полковнику Азаду Гусейн оглу Алиеву

Полковнику Натику Сахиб оглу Гараеву.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Arzu Rəhimova general-polkovnik ali hərbi rütbəsi verildi

Новости партнеров

Самое важное

Мехрибан Алиева поздравила молодежь Азербайджана
Мехрибан Алиева поздравила молодежь Азербайджана
2 февраля 2021 г. 17:59
В Физулинском районе гражданские лица подорвались на мине, есть погибший и раненые
В Физулинском районе гражданские лица подорвались на мине, есть погибший и раненые
2 февраля 2021 г. 17:54
МВД Азербайджана предупреждает: проведение свадеб и обручений запрещено 
МВД Азербайджана предупреждает: проведение свадеб и обручений запрещено 
2 февраля 2021 г. 17:39
СГБ вычислила врача, распространявшего ложную информацию о коронавирусе
СГБ вычислила врача, распространявшего ложную информацию о коронавирусе
2 февраля 2021 г. 17:00
Грандиозный аэропорт на месте руин
ФотоГрандиозный аэропорт на месте руин
2 февраля 2021 г. 15:20
В Азербайджане повысят пенсии, пособия и стипендии
В Азербайджане повысят пенсии, пособия и стипендии
2 февраля 2021 г. 14:59
В Азербайджане будет увеличен обхват адресной помощи
В Азербайджане будет увеличен обхват адресной помощи
2 февраля 2021 г. 14:50
ВОЗ: Не стоит думать, что новые мутации не придут в Азербайджан
ВОЗ: Не стоит думать, что новые мутации не придут в Азербайджан
2 февраля 2021 г. 14:46
Ильхам Алиев принял зампреда Партии националистического движения Турции
Ильхам Алиев принял зампреда Партии националистического движения Турции
2 февраля 2021 г. 13:04
Армения нарушила режим прекращения огня в Газахском направлении границы
Армения нарушила режим прекращения огня в Газахском направлении границы
2 февраля 2021 г. 10:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi