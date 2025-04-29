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Артиллерийские подразделения выполнили боевые стрельбы

Артиллерийские подразделения выполнили боевые стрельбы В соответствии с планом подготовки на 2025 год, артиллерийскими подразделениями Сухопутных войск были выполнены практические боевые стрельбы.
Армия
29 апреля 2025 г. 10:26
Артиллерийские подразделения выполнили боевые стрельбы

В соответствии с планом подготовки на 2025 год, артиллерийскими подразделениями Сухопутных войск были выполнены практические боевые стрельбы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны.

В ходе боевых стрельб, проведенных в соответствии с условиями реального боя, были обнаружены и уничтожены точным огнем плановые и внеплановые цели условного противника.

Основное внимание при проведении практических занятий уделяется совершенствованию практических навыков военнослужащих, взаимодействия и управленческих способностей командиров.

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Версия на английском языке ФотоArtillery units carry out combat firing
Версия на азербайджанском языке ФотоMN: Artilleriya bölmələri ilə döyüş atışları keçirilib

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