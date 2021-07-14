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Армянские ВС подвергли обстрелу позиции нашей армии на Нахчыванском направлении

Армянские ВС подвергли обстрелу позиции нашей армии на Нахчыванском направлении 14 июля примерно в 10:00 подразделения армянских вооруженных сил из разнокалиберного оружия подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики на армяно-азербайджанской государственной гра
Армия
14 июля 2021 г. 12:57
Армянские ВС подвергли обстрелу позиции нашей армии на Нахчыванском направлении

14 июля примерно в 10:00 подразделения армянских вооруженных сил из разнокалиберного оружия подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики на армяно-азербайджанской государственной границе.

Как передает Report со ссылкой на Минобороны, в результате обстрела получил ранение военнослужащий Азербайджанской Армии Марданлы Ибадулла Махсуд оглу. Раненому была оказана первая медицинская помощь, после чего он был эвакуирован в медицинское учреждение.

Ответным огнем противник был подавлен. В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.

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Версия на английском языке Armenian armed forces fire at Azerbaijan Army positions in Nakhchivan direction
Версия на азербайджанском языке Ermənistan silahlıları Naxçıvan istiqamətində mövqelərimizi atəşə tutub, hərbçimiz yaralanıb

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