Армянские ВС подвергли обстрелу позиции нашей армии на Нахчыванском направлении

14 июля примерно в 10:00 подразделения армянских вооруженных сил из разнокалиберного оружия подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики на армяно-азербайджанской государственной гра

14 июля примерно в 10:00 подразделения армянских вооруженных сил из разнокалиберного оружия подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики на армяно-азербайджанской государственной границе.

Как передает Report со ссылкой на Минобороны, в результате обстрела получил ранение военнослужащий Азербайджанской Армии Марданлы Ибадулла Махсуд оглу. Раненому была оказана первая медицинская помощь, после чего он был эвакуирован в медицинское учреждение.

Ответным огнем противник был подавлен. В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.