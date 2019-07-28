 Наверх

Госпогранслужба Азербайджана: Армянская сторона продолжает провокации на границе

Армянская сторона продолжает провокации на границе

Продолжаются провокации армянской стороны против пограничных боевых позиций Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, расположенных на линии соприкосновения на азербайджано-армянской государственной границе.

Как передаёт Report, об этом сообщили в пресс службе ГПС.

Начиная с 09:00 28 июля 2019 года, азербайджанские боевые позиции и военные транспортные средства, движущиеся на задних линиях, были взяты под обстрел в нескольких направлениях снайперами с армянской стороны.

Позиции армянских снайперов были подавлены ответным огнём.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!