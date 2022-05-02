Армяне подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре

1 мая с 13:40 до 17:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении Басаркечарского района государственной границы, с перерывами подвергали обстрелу из гранатометов и пулеметов позиции Азербайджанской армии в населенных пун

1 мая с 13:40 до 17:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении Басаркечарского района государственной границы, с перерывами подвергали обстрелу из гранатометов и пулеметов позиции Азербайджанской армии в населенных пунктах Зейлик и Йеллиджа Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

"Наши подразделения приняли адекватные меры. Потерь среди живой силы и техники не имеется.

В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильная, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений", - сообщили в оборонном ведомстве.