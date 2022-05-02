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Армяне подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре

Армяне подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре 1 мая с 13:40 до 17:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении Басаркечарского района государственной границы, с перерывами подвергали обстрелу из гранатометов и пулеметов позиции Азербайджанской армии в населенных пун
Армия
2 мая 2022 г. 10:14
Армяне подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре

1 мая с 13:40 до 17:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении Басаркечарского района государственной границы, с перерывами подвергали обстрелу из гранатометов и пулеметов позиции Азербайджанской армии в населенных пунктах Зейлик и Йеллиджа Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

"Наши подразделения приняли адекватные меры. Потерь среди живой силы и техники не имеется.

В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильная, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений", - сообщили в оборонном ведомстве.

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Версия на английском языке Azerbaijani Army positions subjected to fire in Kalbajar district
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcərdəki mövqelərini atəşə tutub

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