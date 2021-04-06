О нас
Report Georgia
Аудио новости

Армии Азербайджана и Турции проведут совместные учения

Армии Азербайджана и Турции проведут совместные учения Учения продлятся до 9 апреля
Армия
6 апреля 2021 г. 14:52
Армии Азербайджана и Турции проведут совместные учения

Согласно совместному годовому плану министерств обороны Азербайджана и Турции, 8 апреля начнутся оперативно-тактические учения с участием военнослужащих двух стран.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Учения, которые будут организованы в нашей стране, состоятся на общевойсковых полигонах, расположенных в разных направлениях зон ответственности воинских объединений Азербайджанской армии.

Основной целью учений является улучшение взаимодействия и повышение боеспособности оперативных подразделений азербайджанской и турецкой армий, развитие у командиров оперативных подразделений навыков принятия военных решений, а также способности проявления инициативности и управления подразделениями.

Учения продлятся до 9 апреля.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani and Turkish armies to hold Joint Operational-Tactical Exercises
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə ordularının birgə əməliyyat-taktiki təlimləri keçiriləcək

Новости партнеров

Другие новости из категории

Начались совместные учения азербайджанской и турецкой армии
Начались совместные учения азербайджанской и турецкой армии
6 апреля 2021 г. 08:32
Войска связи азербайджанской и турецкой армий приступают к совместным учениям
Войска связи азербайджанской и турецкой армий приступают к совместным учениям
4 апреля 2021 г. 12:59
Полковник: Присвоение степени инвалидности не входит в компетенцию Минобороны
Полковник: Присвоение степени инвалидности не входит в компетенцию Минобороны
3 апреля 2021 г. 17:01
МО: Гази могут обращаться в медучреждения при Минздраве и TƏBİB
МО: Гази могут обращаться в медучреждения при Минздраве и TƏBİB
3 апреля 2021 г. 16:51
Полковник: Демобилизованные могут обратиться в Фонд YAŞAT, госучреждения
Полковник: Демобилизованные могут обратиться в Фонд YAŞAT, госучреждения
3 апреля 2021 г. 16:37
Минобороны: В армии нет проблем с медобеспечением и лекарствами
Минобороны: В армии нет проблем с медобеспечением и лекарствами
3 апреля 2021 г. 16:20
Названо число ставших шехидами сотрудников Главного медуправления МО
Названо число ставших шехидами сотрудников Главного медуправления МО
3 апреля 2021 г. 16:14
MО: Поликлиники и лечебные учреждения обеспечивают ветеранов лекарствами
MО: Поликлиники и лечебные учреждения обеспечивают ветеранов лекарствами
3 апреля 2021 г. 16:09
В Азербайджанской Армии состоялись проводы уволенных в запас военнослужащих
ФотоВ Азербайджанской Армии состоялись проводы уволенных в запас военнослужащих
3 апреля 2021 г. 16:07
Глава управления МО: Мы делаем все для скорейшего выздоровления раненых
Глава управления МО: Мы делаем все для скорейшего выздоровления раненых
3 апреля 2021 г. 16:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi