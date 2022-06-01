Армения обстреляла позиции Азербайджана на госгранице

Азербайджанские позиции подверглись обстрелу на государственной границе.

Азербайджанские позиции подверглись обстрелу на государственной границе.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

"Подразделения вооруженных сил Армении в ночь с 31 мая на 1 июня с территорий сел Мюсюрскенд Товузгалинского района и Юхары Шорджа Басаркечярского района обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в населенных пунктах Агдам Товузского района и Зейлик Кельбаджарского района.

Со стороны наших армейских подразделений приняты адекватные меры реагирования", - отмечают в ведомстве.