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Армения обстреляла позиции Азербайджана на госгранице

Армения обстреляла позиции Азербайджана на госгранице Азербайджанские позиции подверглись обстрелу на государственной границе.
Армия
1 июня 2022 г. 08:58
Армения обстреляла позиции Азербайджана на госгранице

Азербайджанские позиции подверглись обстрелу на государственной границе.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

"Подразделения вооруженных сил Армении в ночь с 31 мая на 1 июня с территорий сел Мюсюрскенд Товузгалинского района и Юхары Шорджа Басаркечярского района обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в населенных пунктах Агдам Товузского района и Зейлик Кельбаджарского района.

Со стороны наших армейских подразделений приняты адекватные меры реагирования", - отмечают в ведомстве.

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Версия на английском языке Armenia fires on two districts of Azerbaijan on state border
Версия на азербайджанском языке Ermənistan dövlət sərhədində Azərbaycanın iki rayonunu atəşə tutub

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