Госслужба: Апрельский призыв на срочную военную службу в Азербайджане завершен

В Азербайджане завершен призыв на срочную действительную военную службу, который проводился с 1 по 30 апреля 2019 года в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 28 февраля этого года.

Как сообщили Report в Госслужбе по мобилизации и призыву на военную службу, состав призывников был успешно укомплектован в течение апреля.

Согласно распоряжению, с 1 по 30 апреля на срочную действительную военную службу были призваны граждане Азербайджана 2001 года рождения, которым которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1984-2000 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.