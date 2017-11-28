АНАМА: В Джоджуг Мерджанлы за 11 дней обнаружено 8 невзорвавшихся боеприпасов

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района было полностью очищено 29300 кв. м территории., 8100 кв. м территории подготовлены для очистки специальными механическими средствами.

Как сообщили Report из Национального агентства по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA), за 11 дней обнаружено 8 невзорвавшихся боеприпасов, 243 235 кв.м. территории полностью очищены, 66 700 кв. м территории подготовлены для очистки специальными механическими средствами.

Продолжается операция по очистке территории от невзорвавшихся боеприпасов и мин.

В общей сложности, с 1 января по 27 ноября агентство осмотрело различные участки в Агдамском, Агджебединском, Фюзулинском, Шамахинском Хызынском, Бейляганском, Бардинском, Гаджыгабульском, Товузском, Газахском, Габалинском, Евлахском, Горанбойском, Гедебекском, Гарадагском, Дашкесанском, Сальянском, Шемкирском, Ходжавендском, Гёйгёльском, Лянкяранском и Джабраильском районах; в городах Баку, Сумгайыт, Лянкяран, Гянджа, Мингячевир, Ширван и Тертер. В результате обнаружено и обезврежено 7525 единиц невзорвавшихся боеприпасов, 204 противотанковые и 34 противопехотные мины. Проверена территория площадью в 5 063 227 кв.м.