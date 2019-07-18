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ANAMA обнаружило и обезвредило свыше 803 тыс. ед. мин и боеприпасов

ANAMA обнаружило и обезвредило свыше 803 тыс. ед. мин и боеприпасов

По сей день Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) очистило в общей сложности 535 431 256 кв.м территорий.

Как передаёт Report, об этом сообщили в пресс-службе ANAMA.

В информации говорится, что агентство обнаружило и обезвредило 803 907 ед. мин и неразорвавшихся боеприпасов. С 2015 года по сей день на основе обращений местных исполнительных органов и прочих ведомств ANAMA проверило 3 813 674 кв.м территорий, в результате чего обнаружило и обезвредило 16 493 ед. мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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