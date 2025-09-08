ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1300 га
- 08 сентября, 2025
- 12:51
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 1 по 7 сентября обезврежено 33 противотанковых, 165 противопехотных мин и 726 неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).
За указанный период от мин очищена территория площадью 1304,6 га.
Операции проводились сотрудниками ANAMA, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.
