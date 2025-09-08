ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1300 га

    Армия
    • 08 сентября, 2025
    • 12:51
    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1300 га

    На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 1 по 7 сентября обезврежено 33 противотанковых, 165 противопехотных мин и 726 неразорвавшихся боеприпасов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

    За указанный период от мин очищена территория площадью 1304,6 га.

    Операции проводились сотрудниками ANAMA, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.

    ANAMA разминирование освобожденные территории
    Ötən həftə 1304,6 ha ərazi minalardan təmizlənib

    Последние новости

    13:58

    Глава МИД РФ назвал приоритеты Москвы на Южном Кавказе

    В регионе
    13:56

    Багаи: Президент Ирана примет участие в 80-ой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

    В регионе
    13:47
    Фото

    В Азербайджане начала работу Академия ИИ

    ИКТ
    13:42

    В Баку школьную форму можно приобрести в 29 торговых точках

    Наука и образование
    13:37

    В село Венгли Агдеринского района отправилась очередная группа жителей

    Внутренняя политика
    13:36

    Каха Каладзе: Правоохранительные органы жестко ответят на провокации в день выборов

    В регионе
    13:30

    В Словакии автобус столкнулся с грузовиком: один погиб, десятки пострадали

    Другие страны
    13:27

    Ронен Краус: Израиль продолжит борьбу с терроризмом

    Внешняя политика
    13:24

    Правительство Индонезии уволило министра финансов страны

    Другие страны
    Лента новостей