ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1300 га

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 1 по 7 сентября обезврежено 33 противотанковых, 165 противопехотных мин и 726 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

За указанный период от мин очищена территория площадью 1304,6 га.

Операции проводились сотрудниками ANAMA, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.