Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым ежегодному плану деятельности, аккредитованные в Азербайджане военные атташе зарубежных стран посетили город Нахчыван.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Как сообщили из министерства, представляющие 12 государств военные атташе посетили действующий в Нахчыване Военный лицей имени Гейдара Алиева и воинскую часть. Гости остались довольны боевой готовностью военнослужащих, уровнем созданных для них учебных и бытовых условий.

В соответствии с программой посещения, военные атташе и члены их семей возложили цветы к установленному в центре Нахчывана памятнику общенациональному лидеру и посетили Музей Гейдара Алиева.

Затем гости посетили Нахчыванский бизнес-центр, святилище Асхаби-Кахф, мавзолей Момине Хатун, Нахчыванскую крепость, соленую пещеру, могилу пророка Ноя.

За организацию визита на высоком уровне военные атташе выразили признательность руководству министерства обороны и командованию общевойсковой армии.