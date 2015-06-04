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    ​Аккредитованные в Азербайджане военные атташе зарубежных стран посетили город Нахчыван

    Гости остались довольны боевой готовностью военнослужащих, уровнем созданных для них условий

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым ежегодному плану деятельности, аккредитованные в Азербайджане военные атташе зарубежных стран посетили город Нахчыван.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Как сообщили из министерства, представляющие 12 государств военные атташе посетили действующий в Нахчыване Военный лицей имени Гейдара Алиева и воинскую часть. Гости остались довольны боевой готовностью военнослужащих, уровнем созданных для них учебных и бытовых условий.

    В соответствии с программой посещения, военные атташе и члены их семей возложили цветы к установленному в центре Нахчывана памятнику общенациональному лидеру и посетили Музей Гейдара Алиева.

    Затем гости посетили Нахчыванский бизнес-центр, святилище Асхаби-Кахф, мавзолей Момине Хатун, Нахчыванскую крепость, соленую пещеру, могилу пророка Ноя.

    За организацию визита на высоком уровне военные атташе выразили признательность руководству министерства обороны и командованию общевойсковой армии. 

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