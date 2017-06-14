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    Аккредитованные в Азербайджане военные атташе посетили воинскую часть

    В ходе визита гостям был представлен брифинг, проведено знакомство с условиями созданными для личного состава и с боевой техникой© Mod.gov.az

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В соответствии с планом мероприятий, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, военные атташе и представители аппаратов военных атташе, аккредитованные в Азербайджанской Республике, 14 июня 2017 года посетили воинскую часть.

    Об этом сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана

    В ходе визита гостям был представлен брифинг. Военные атташе из 16 стран в количестве 21 человека ознакомились с воинской частью. 
    Военные атташе поблагодарили руководство министерства обороны за проведенное на высоком уровне мероприятие.

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