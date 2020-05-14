96-летний ветеран: Единственной целью было не отдать врагу ни пяди земли - ВИДЕО

Родившийся в 1924 году в селе Армаки Губинского района Азербайджана Гафлан Омаров является участником Второй Мировой Войны между СССР и Германией.

Он в 1942 году добровольно на фронт, и сражался против фашистов на передовой. Гафлан Омаров, неоднократно награжденный за мужество, проявленное в успешных военных операциях советской армии против фашистов, рассказал о своем боевом пути от Москвы до Смоленска. После серьезного ранения 6 марта 1943 года он некоторое время лечился в госпитале и вернулся в Губу. Ветеран, переживший тяжелые и ужасные дни войны, вернувшись с войны, работал на различных должностях.

Гафлан Омаров, имеющий 6 детей, 16 внуков и 38 правнуков, говорит, что во время войны все народы, нации в составе СССР героически сражались против фашистов: "У Азербайджана было много патриотических и героических сынов, сражавшихся во Второй Мировой Войне против фашистов. Мы вели войну за Родину, бились во имя защиты наших земель от оккупации. Я отправился добровольцем на фронт в первые годы войны, не достигнув 18-летия. Целью всех сражающихся с фашистами военных было не отдать врагу ни пяди земли. Военные операции, проводимые ради этой цели в последующие годы войны, завершились успешно".

Отметим, что Гафлан Омаров, имеющий 24 ордена и медали, более 100 почетных грамот, неоднократно участвовал на встречах с президентом Ильхамом Алиевым. 96-летний ветеран Великой Отечественной Войны сказал, что полностью окружен заботой руководства страны. Он сказал, что общенациональный лидер Гейдар Алиев пожаловал ему дом в Баку, машину, а президент Ильхам Алиев ежегодно вручает денежную премию.