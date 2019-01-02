Около 10 тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных мероприятиях

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ По поручению министра обороны в праздничные дни в Отдельной Общевойсковой Армии, объединениях, соединениях и специальных военных учебных заведениях были организованы новогодние мероприятия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В праздничных мероприятиях, проведенных во время школьных каникул, для 10.000 детей военнослужащих были проведены новогодние концерты, спектакли и другие культурно-развлекательные мероприятия.

На праздничных мероприятиях творческие коллективы Центрального дома офицеров имени Ази Асланова, Дома офицеров Нахчыванского гарнизона и Дома офицеров Гянджинского гарнизона, а также районных отделов культуры выступили перед детьми с интересными концертными программами.