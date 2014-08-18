Министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции обсудят в Нахчыване вопросы безопасности

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В рамках двухдневного визита в Азербайджан министр обороны Грузии Ираклий Аласания проведет двусторонние и трехсторонние встречи с министрами обороны Азербайджана и Турции в Нахчыване. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт минобороны Грузии, 18 августа состоится встреча Ираклия Аласания с азербайджанским коллегой генерал-полковником Закиром Гасановым, и на ней будут рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

19 августа запланирована трехсторонняя встреча министров обороны Грузии, Азербайджана и Турции, на которой будут рассмотрены аспекты трехстороннего сотрудничества. При этом особое внимание будет уделено вопросам совместной защиты стратегической энерго-транспортной инфраструктуры региона.

"Трехстороннюю встречу мы готовим уже давно. И в прошлом году грузинская сторона выступила с этой инициативой. Это будет первая формальная встреча трех министров в Азербайджане. Эти встречи и оформляемые в их рамках соглашения будут посвящены планированию защиты коммуникационной инфраструктуры в случае военной эскалации. Хочу подчеркнуть, что это нацелено только лишь на урегулирование вопросов безопасности и обороны и не является шагом, направленным против кого бы то ни было. Напротив, такие соглашения создают дополнительные основания для региональной стабильности", - заявил перед отъездом в Азербайджан министр обороны Грузии.