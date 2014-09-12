Вооруженные силы Азербайджана и Турции проведут широкомасштабные учения

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Начиная с завтрашнего дня, вооруженные силы Азербайджана проведут поэтапные широкомасштабные оперативно-тактические учения с участием воинских частей вооруженных сил Турции .

Как сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана, к учениям будут привлечены все виды войск ВС Азербайджана.

На первом этапе учений, которые пройдут с 13 по 20 сентября, планируется изучение вопросов взаимодействия всех видов разведки, войск специального назначения, военно-воздушных сил, в том числе ПВО.

На втором этапе подразделения и части сухопутных войск будут выполнять задания по организации и ведению операций по нападению в различных условиях, в том числе в горной местности, по применению воздушного десанта рейдов и передовых групп, по всестороннему обеспечению операций.

В ходе учений на сборы будут привлечены до 10 тысяч военнообязанных запаса с целью проверки уровня выполнения заданий по мобилизации подразделений и воинских частей. В рамках боеготовности будут проводиться практические занятия по использованию оружия и военной техники, боевой стрельбе, морально-психологической подготовке и боевой слаженности.

На третьем этапе в учебных центрах и на полигонах планируется проведение боевой стрельбы мотострелковых и танковых подразделений, ракетных и артиллерийских установок, зенитно-ракетных комплексов, боевых самолетов и вертолетов, осуществление практических запусков ракет и бомбардировок.

К учению привлечены до 30 тысяч военнослужащих личного состава, более 250 единиц бронетехники, более 150 ракетных и артиллерийских установок, 20 самолетов и 15 вертолетов ВВС, оборонные системы для защиты от атак с воздуха, а также зенитно-ракетные установки, оснащенные современными комплексами ПВО.

Отметим, что учения пройдут согласно плану, утвержденному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.