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Жидкие удобрения AZCHEMCO применены в опытах в Научно-Исследовательском Институте Минсельхоза

Жидкие удобрения AZCHEMCO применены в опытах в Научно-Исследовательском Институте Минсельхоза Жидкие удобрения в 15 наименованиях производства ООО «AZCHEMCO» применены в экспериментальных опытах на различных овощных культурах в Научно-Исследовательском Институте Овощеводства Министерства Сельского Хозяйства
АПК
3 марта 2022 г. 14:27
Жидкие удобрения AZCHEMCO применены в опытах в Научно-Исследовательском Институте Минсельхоза

Жидкие удобрения в 15 наименованиях производства ООО «AZCHEMCO» применены в экспериментальных опытах на различных овощных культурах в Научно-Исследовательском Институте Овощеводства Министерства Сельского Хозяйства

Стоит отметить, что жидкие удобрения, применяемые в обеспечении потребности растений в макро- и микроэлементах на открытых и закрытых участках, поставляются в нашу страны из-за рубежа. ООО «AZCHEMCO», специализирующееся в сфере здоровья растений, отвечая на призывы Министерства Сельского Хозяйства об обеспечении потребностей за счет внутреннего производства, снижении зависимости от внешних рынков и минимизации угроз продовольственной безопасности, запустило процесс производства биоактивных минеральных жидких удобрений с новыми составами в 15 наименованиях, отвечающих высоким стандартам.

Полное соответствие анализируемых жидких удобрений представленным составам подтверждено в лаборатории Института геологии и геофизики НАНА и в Лаборатории комплексных исследований при Центре аналитической экспертизы Агентства Продовольственной безопасности.

С целью государственной регистрации произведенные удобрения в настоящее время проходят по представлению Агентства Продовольственной безопасности испытательные опыты на различных овощных культурах в Научно-Исследовательском Институте Овощеводства Министерства Сельского Хозяйства.

Ссылаясь на предварительные результаты экспериментальных опытов, наши ученые подтверждают, что качество производства, физико-химические и органолептические показатели жидких удобрений производства ООО «AZCHEMCO» превосходят своих предшественников. На начальном этапе жидкие удобрения, испытываемые на рассадниках томатов, огурцов и перца, применялись методами автоматического опрыскивания, такими как внекорневая подкормка. Согласно полученным результатам, рост и развитие испытуемых растений, их устойчивость к болезням и вредителям были высокими по сравнению с растениями на эталонных участках.

Жидкие удобрения производства ООО «AZCHEMCO» являются важным средством питания растений в росте продуктивности растений, выращиваемых на открытых и закрытых участках, повышении их устойчивости к болезням и вредителям. Предоставление 15-ти видов жидких удобрений с целью выращивания качественных овощей, фруктов, ягод и другой продукции растениеводства является важным шагом в удовлетворении потребностей нашего сельского хозяйства в такой продукции и ее экспорте под брендом «Made in Azerbaijan». Так, при смешивании этих удобрений с водой в любых соотношениях не наблюдается какой-либо осадок, помутнение и кристаллизация. Указанными свойствами представленные удобрения превосходят свои аналоги.

Мы считаем, что государственная регистрация и внедрение использования в условиях Азербайджана 15-ти видов жидких удобрений производства ООО «AZCHEMCO», найдет широкое применение в сельском хозяйстве при выращивании качественной и экологически безопасной продукции.

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Версия на азербайджанском языке “AZCHEMCO”nun 15 adda maye gübrəsi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin institutunda sınağa cəlb edilib

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