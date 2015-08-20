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    Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Индонезии

    Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/  Землетрясение магнитудой 5,7 по шкале Рихтера произошло в четверг вечером в восточной части Индонезийского архипелага, угрозы цунами нет. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Эпицентр подземного толчка находился в 95 км к северо-западу от острова Тернате в провинции Северные Молукки. Его очаг располагался на глубине всего десяти километров от поверхности Молуккского моря.

    Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

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