Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Индонезии

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,7 по шкале Рихтера произошло в четверг вечером в восточной части Индонезийского архипелага, угрозы цунами нет. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Эпицентр подземного толчка находился в 95 км к северо-западу от острова Тернате в провинции Северные Молукки. Его очаг располагался на глубине всего десяти километров от поверхности Молуккского моря.

Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.