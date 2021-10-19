Завтра в Баку стартует ярмарка продукции пчеловодства

При совместной организации Министерства сельского хозяйства и Ассоциации пчеловодов Азербайджана с 20 октября по адресу Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (недалеко от станции метро "Гянджлик") будет работать 21-я Республиканская выставка-яр

При совместной организации Министерства сельского хозяйства и Ассоциации пчеловодов Азербайджана с 20 октября по адресу Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (недалеко от станции метро "Гянджлик") будет работать 21-я Республиканская выставка-ярмарка продукции пчеловодства.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, подготовительные работы к мероприятию уже завершены. Также завершился процесс транспортировки меда и другой продукции со склада ОАО "Аграрные поставки" по адресу проведения выставки-ярмарки.

До начала ярмарки пчеловоды, регистрация которых подтверждена, сдают свою продукцию на склад. Общий объем меда и других продуктов пчеловодства, собранных на складе, составляет около 120 тонн. Регистрация на участие в ярмарке осуществлялась онлайн через сайт bal.kendden.az с 25-го по 29-е сентября. В этом году в ярмарке примут участие 250 пчеловодов.

Один пчеловод сможет выставить на продажу максимум 400 кг меда и 30 рамок с медом.

С 20 октября по 7 ноября ежедневно с 09:00 до 19:00 граждане могут посетить ярмарку, чтобы приобрести мед и продукты пчеловодства, соответствующие показателям качества и безопасности пищевых продуктов.