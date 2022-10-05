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Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным

Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным Происходящее на мировом рынке актуализировало продовольственную безопасность Азербайджана, в том числе вопрос самообеспечения пшеницей.
АПК
5 октября 2022 г. 12:18
Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным

Происходящее на мировом рынке актуализировало продовольственную безопасность Азербайджана, в том числе вопрос самообеспечения пшеницей.

Как сообщает Report, об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства Эльчин Зейналов на XII Международной торговой зерновой конференции Global Grain Outlook 2022 в Баку.

По его словам, недавние изменения климата, пандемия коронавируса (COVID-19) и конфликты в регионе создали серьезные угрозы для мировых продовольственных рынков, что привело к разрыву цепочки поставок. "Все эти факторы создают угрозы продовольственной безопасности многих стран. Выход из этой ситуации требует наличия новых подходов и вызовов. Проведение этой конференции имеет большое значение. Присутствие здесь таких глобальных игроков, как Россия, Турция и Казахстан, еще больше повышает ее значение. Эта платформа также является важной площадкой для определения справедливой цены на зерно с учетом интересов производителей и потребителей".

Замминистра отметил, что в настоящее время Азербайджан частично обеспечивает спрос на пшеницу за счет импорта: "Основными партнерами в этом вопросе являются Россия и Казахстан. Однако в последние годы Азербайджан уделяет серьезное внимание увеличению производства зерна. Предполагается увеличить объемы производства продовольственной пшеницы благодаря современным технологиям ирригации, ресурсосбережения. Кроме того, планируется предоставление субсидий на посадку и сбор урожая для стимулирования производителей. В целях защиты интересов местных производителей установлена минимальная цена на продовольственную пшеницу. Этот механизм будет стимулировать производство качественных семян и расширение использования сертифицированных семян за счет внедрения новых инновационных технологий в зерноводстве. Освобождение территорий также открыло новые возможности для обеспечения страны пшеницей".

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Azərbaycanda buğda ilə özünü təminat məsələsi aktuallaşıb"

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