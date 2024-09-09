Замминистра: В секторе АПК необходима цифровая трансформация

Азербайджан принял участие в международном форуме "Продовольственная безопасность и Цели устойчивого развития развивающихся стран, не имеющих выхода к морю", который прошел в Ташкенте

Азербайджан принял участие в международном форуме "Продовольственная безопасность и Цели устойчивого развития развивающихся стран, не имеющих выхода к морю", который прошел в Ташкенте

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие представители государственных учреждений, частного сектора, международных организаций, специалисты и эксперты, работающие в аграрной сфере из 32 стран. Азербайджан на мероприятии представлял заместитель министра сельского хозяйства Эльчин Зейналов.

На форуме обсуждались создание устойчивого сельского хозяйства, продовольственная безопасность, адаптация к изменению климата и логистические возможности.

Зейналов подчеркнул, что страна активно сотрудничает с международными партнерами и развивает агропродовольственные системы за счет цифровизации и инноваций "Для эффективного использования ограниченных ресурсов необходимо внедрение цифровых технологий в каждом направлении сельского хозяйства. Это позволит нам снизить риски, связанные с изменением климата, и адаптироваться к новым условиям. Азербайджан, в свою очередь, осуществляет преобразование сельского хозяйства в современное и цифровое. Проекты, которые реализуются в нашей стране, играют важную роль, так как Азербайджан является значимым транзитным и логистическим центром в Евразийском регионе. Мы служим торговым мостом между транспортными коридорами 'Восток-Запад' и 'Север-Юг', что может значительно способствовать развитию наших торговых связей".

Форум включал панельные сессии по вопросам торговли, инвестиций и реформ в агросфере.