Замминистра: Упрощен доступ фермеров к технологиям и финансовым ресурсам

За последние годы в Азербайджане реализованы масштабные реформы, направленные на развитие аграрного сектора, усилены механизмы государственной поддержки, упрощен доступ фермеров к технологиям и финансовым ресурсам.

За последние годы в Азербайджане реализованы масштабные реформы, направленные на развитие аграрного сектора, усилены механизмы государственной поддержки, упрощен доступ фермеров к технологиям и финансовым ресурсам.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Эльчин Зейналов на церемонии открытия 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки (Caspian Agro) и 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности (InterFood Azerbaijan) в Баку.

По его словам, выставки Caspian Agro и InterFood Azerbaijan на протяжении многих лет являются значимыми площадками в области сельского хозяйства и пищевой промышленности. На этих мероприятиях местные и зарубежные компании демонстрируют инновационные решения и новые технологии, обсуждают актуальные вопросы аграрной и пищевой промышленности и устанавливают деловые связи.

Замминистра отметил, что в этом году на выставке будут представлены новые решения, основанные на применении искусственного интеллекта, автоматизированные технологии на базе интеллектуальных систем управления, энерго- и ресурсосберегающие технологии, оборудование с использованием альтернативных источников энергии, устойчивая к изменению климата агропродукция и решения для обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства.