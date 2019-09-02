Замминистра: Новые правила субсидирования в Азербайджане- революционное событие

"Предоставление в Азербайджане со следующего года субсидий фермерам в соответствии с новыми правилами является очень серьезным механизмом и революционным событием".

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра сельского хозяйства Ильхам Гулиев.

По его словам, каждый фермер должен вводить данные о культурах, которые собирается сеять, в информационную систему "Электронное сельское хозяйство": "После того как все данные будут отображены в системе, фермер получит пластиковую карту для перечисления субсидий. Только 25% перечисленной суммы можно будет обналичивать".

И.Гулиев также отметил, что за выдачу субсидий отвечает Агентство аграрных кредитов и развития при Министерстве сельского хозяйства. Сейчас готовят инструкторов для информирования фермеров. Совет аграрных субсидий ежегодно будет определять коэффициенты.

Кроме того, по словам И.Гулиева, пластиковые карты фермерам будут выдаваться через Kapital Bank. Процесс начнется к концу этого года.

"Более 320 тыс. фермеров уже зарегистрированы в системе электронного сельского хозяйства. В следующем году размер субсидий будет таким же, как и в этом году", - добавил он.