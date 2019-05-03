​Законопроект "Об аграрном страховании" принят в первом чтении

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении был принят законопроект "Об аграрном страховании".

Как сообщает Report, новый закон регулирует отношения, связанные со страхованием рисков в аграрном секторе через механизм совместного страхования, определяет правовые, экономические и организационные основы аграрного страхования.

В соответствии с законом производители сельхозпродукции будут страховаться от одного или нескольких из следующих рисков:

1. Природные явления, в том числе стихийные бедствия;

2. Пожары;

3. Аварии;

4. Инфекционные заболевания и отравления;

5. Нападение диких животных, распространение вредителей;

6. Действия третьих лиц.