​Законопроект "Об аграрном страховании" принят в первом чтении

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении был принят законопроект "Об аграрном страховании".
Как сообщает Report, новый закон регулирует отношения, связанные со страхованием рисков в аграрном секторе через механизм совместного страхования, определяет правовые, экономические и организационные основы аграрного страхования.
В соответствии с законом производители сельхозпродукции будут страховаться от одного или нескольких из следующих рисков:
1. Природные явления, в том числе стихийные бедствия;
2. Пожары;
3. Аварии;
4. Инфекционные заболевания и отравления;
5. Нападение диких животных, распространение вредителей;
6. Действия третьих лиц.
Vüsal NəbiyevАвтор новости