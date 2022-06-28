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Япония выделит $200 млн на преодоление глобального продовольственного кризиса

Япония выделит $200 млн на преодоление глобального продовольственного кризиса Премьер-министр Японии Фумио Кисида, находящийся с визитом в Германии, где проходит саммит G7, пообещал выделить 200 млн долларов на компенсацию глобальной продовольственной нестабильности.
АПК
28 июня 2022 г. 09:10
Япония выделит $200 млн на преодоление глобального продовольственного кризиса

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, находящийся с визитом в Германии, где проходит саммит G7, пообещал выделить 200 млн долларов на компенсацию глобальной продовольственной нестабильности.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK, обещанные премьер-министром Японии деньги предназначены для помощи Украине, а также странам Ближнего Востока и Африки, которые сильно пострадали от резкого роста цен на продовольствие, передает телеканал.

Как отмечает NHK, продовольственная безопасность стала одной из основных тем, обсуждаемых на саммите лидеров G7.

Саммит G7 проходит 26-28 июня в Баварии.

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