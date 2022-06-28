Япония выделит $200 млн на преодоление глобального продовольственного кризиса

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, находящийся с визитом в Германии, где проходит саммит G7, пообещал выделить 200 млн долларов на компенсацию глобальной продовольственной нестабильности.
Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK, обещанные премьер-министром Японии деньги предназначены для помощи Украине, а также странам Ближнего Востока и Африки, которые сильно пострадали от резкого роста цен на продовольствие, передает телеканал.
Как отмечает NHK, продовольственная безопасность стала одной из основных тем, обсуждаемых на саммите лидеров G7.
Саммит G7 проходит 26-28 июня в Баварии.