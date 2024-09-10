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Вугар Гусейнов: В этом году в Кяльбаджар переселены 130 тыс. пчелиных семей

Вугар Гусейнов: В этом году в Кяльбаджар переселены 130 тыс. пчелиных семей В этом году на пастбища, расположенные на освобожденных территориях Азербайджана, было перевезено 190 тыс. пчелиных семей, из которых 130 тыс. в Кяльбаджарский район.
АПК
10 сентября 2024 г. 11:25
Вугар Гусейнов: В этом году в Кяльбаджар переселены 130 тыс. пчелиных семей

В этом году на пастбища, расположенные на освобожденных территориях Азербайджана, было перевезено 190 тыс. пчелиных семей, из которых 130 тыс. в Кяльбаджарский район.

Об этом сказал Report начальник отдела по связям с общественностью и информационному обеспечению Министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов.

Он отметил, что всего на освобожденные территории было переселено 4 217 пчеловодческих хозяйств: "Хозяйства были переселены на все пастбища, расположенные на освобожденных территориях, в том числе в Ходжавенд, Гадрут, Зангилан, Кяльбаджар, Губадлы и другие районы".

Гусейнов добавил, что продукция, произведенная на освобожденных территориях, также представлена на 24-й Республиканской выставке-ярмарке продукции пчеловодства в Баку.

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Версия на английском языке 130,000 bee families relocated to Azerbaijan's Kalbajar this year
Версия на азербайджанском языке Vüqar Hüseynov: "Bu il Kəlbəcərə 130 min arı ailəsi köçürülüb"

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