Всемирная продовольственная программа планирует закупить украинскую пшеницу

Всемирная продовольственная программа планирует приобрести и отправить 30 тыс. тонн пшеницы из Украины на зафрахтованном ООН судне.

Всемирная продовольственная программа планирует приобрести и отправить 30 тыс. тонн пшеницы из Украины на зафрахтованном ООН судне.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

"В соответствии с гуманитарным духом этой инициативы Всемирная продовольственная программа также планирует закупить, загрузить и отправить 30 тыс. тонн пшеницы из Украины на судне, зафрахтованном ООН", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Отмечается, что более подробная информация будет представлена ​​в ближайшие дни.