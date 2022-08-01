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Всемирная продовольственная программа планирует закупить украинскую пшеницу

Всемирная продовольственная программа планирует закупить украинскую пшеницу Всемирная продовольственная программа планирует приобрести и отправить 30 тыс. тонн пшеницы из Украины на зафрахтованном ООН судне.
АПК
1 августа 2022 г. 12:04
Всемирная продовольственная программа планирует закупить украинскую пшеницу

Всемирная продовольственная программа планирует приобрести и отправить 30 тыс. тонн пшеницы из Украины на зафрахтованном ООН судне.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

"В соответствии с гуманитарным духом этой инициативы Всемирная продовольственная программа также планирует закупить, загрузить и отправить 30 тыс. тонн пшеницы из Украины на судне, зафрахтованном ООН", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Отмечается, что более подробная информация будет представлена ​​в ближайшие дни.

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