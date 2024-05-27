В Билясуваре сократились посевные площади

В этом году в Билясуварском районе посевные площади под зерновые сократились почти на 5 тыс. гектаров.

В этом году в Билясуварском районе посевные площади под зерновые сократились почти на 5 тыс. гектаров.

Как сообщает муганское бюро Report, в прошлом году зерновые культуры были посеяны на 39 тыс. 270 гектарах. В этом же году площадь посевов составила 34 тыс. 295 гектаров.

По словам фермеров, основной причиной стала острая нехватка воды и засушливая погода в весеннем сезоне прошлого года. Из-за длительного отсутствия атмосферных осадков в районе зерновые поля серьезно пострадали от засухи.

В текущем году на территории района пшеница посеяна на 9 тыс. 974 гектарах, а ячмень - на 24 тыс. 321 гектаре.