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В Билясуваре сократились посевные площади

В Билясуваре сократились посевные площади В этом году в Билясуварском районе посевные площади под зерновые сократились почти на 5 тыс. гектаров.
АПК
27 мая 2024 г. 21:45
В Билясуваре сократились посевные площади

В этом году в Билясуварском районе посевные площади под зерновые сократились почти на 5 тыс. гектаров.

Как сообщает муганское бюро Report, в прошлом году зерновые культуры были посеяны на 39 тыс. 270 гектарах. В этом же году площадь посевов составила 34 тыс. 295 гектаров.

По словам фермеров, основной причиной стала острая нехватка воды и засушливая погода в весеннем сезоне прошлого года. Из-за длительного отсутствия атмосферных осадков в районе зерновые поля серьезно пострадали от засухи.

В текущем году на территории района пшеница посеяна на 9 тыс. 974 гектарах, а ячмень - на 24 тыс. 321 гектаре.

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Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda bu il taxıl əkini aparılan sahələr azalıb

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