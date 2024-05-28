РФ в 2024 году импортировала больше всего яблок из Азербайджана, Сербии и Китая

РФ в 2024 году импортировала больше всего яблок из Азербайджана, Сербии и Китая

Россия с начала 2024 года по 26 мая импортировала больше всего яблок из Сербии, Азербайджана и Китая. Всего с начала 2024 года было в страну поставлено 178,3 тыс. тонн яблок.

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Россия с начала 2024 года по 26 мая импортировала больше всего яблок из Сербии, Азербайджана и Китая. Всего с начала 2024 года было в страну поставлено 178,3 тыс. тонн яблок. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора. "По состоянию на 26 мая, с начала текущего года Россия импортировала больше всего яблок из Сербии (30,9 тыс. тонн), Азербайджана (28,4 тыс. тонн) и Китая (15,2 тыс. тонн)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в 2022 году было импортировано в общей сложности 615,08 тыс. тонн яблок, в 2023 году - 417,03 тыс. тонн. По состоянию на 26 мая (с начала 2024 года) - 178,3 тыс. тонн яблок. Основными поставщиками яблок в Россию в 2022 году стали Сербия (99,6 тыс. тонн), Турция (89,5 тыс. тонн), Азербайджан (77,2 тыс. тонн) и Белоруссия (73,06 тыс. тонн). В 2023 году наибольший объем яблок ввезли из Белоруссии (79,7 тыс. тонн), Азербайджана (79,2 тыс. тонн), Сербии (47,1 тыс. тонн) и Турции (40,9 тыс. тонн). Ведомство отмечает, что наращивание поставок яблок в Россию возможно с территории государств, являющихся традиционными партнерами. При этом, как констатирует Россельхознадзор, говорить о конкретных объемах импорта яблок в Россию в 2024 году пока рано, "ожидаются итоги урожая в других странах". Россельхознадзором запланированы переговоры с компетентными органами стран. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram