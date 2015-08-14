Volkswagen отзывает машины в США из-за проблем с подушкой безопасности

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Крупнейший европейский автомобильный концерн Volkswagen Group отзывает примерно 420 тыс. автомобилей в США из-за проблем с подушкой безопасности. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет агентство Рейтер со ссылкой на сообщение компании.

Отзыв касается автомобилей VW Golf, Passat, Jetta и Tiguan, собранных в 2010-2014 годах.

Согласно сообщению, компания намерена исправить проблему с подушками безопасности, которая не позволяет им раскрываться. В частности, речь идет об обрезках железа, которые при определенных обстоятельствах мешают срабатывать часовой пружине, при помощи которой работают подушки безопасности.

Пресс-секретарь Volkswagen добавил агентству, что никаких инцидентов в связи с проблемой подушек безопасности пока не было. Компания, по его словам, также исследует, есть ли такая же проблема в автомобилях, которые поставлялись на другие рынки.