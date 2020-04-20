Из-за коронакризиса один из агропроектов ВБ в Азербайджане реструктуризируют

Всемирный банк (ВБ) планирует продлить сроки реализации проекта по улучшению конкурентоспособности в сфере сельского хозяйства (Agricultural Competitiveness Improvement Project) в Азербайджане.

Как сообщили Report в бакинском представительстве ВБ, сроки пролонгации проекта будут определены в готовящемся плане реструктуризации.

Напомним, что Совет директоров ВБ одобрил проект в сентябре 2013 года и завершение его было запланировано в конце июня 2020 года.

«Хотя большинство мероприятий в рамках проекта выполнено в соответствии с графиком, но по некоторым другим имеются задержки или же замедление темпов реализации. В связи с этим они не могут быть завершены к дате закрытия проекта. Текущий кризис COVID-19 также замедлил общие темпы реализации проекта, поэтому для завершения текущих и оставшихся работ необходимо продление проекта», - отмечается в отчете о ходе реализации проекта.

Проект призван упростить доступ производителей сельхозпродукции к рынкам путем повышения качества санитарных и фитосанитарных услуг, предоставления финансовых услуг сельскохозяйственным предприятиям и так далее. Проект будет способствовать дальнейшему развитию агробизнеса и пищевой промышленности при помощи предоставления кредитов на улучшение технологий, повышение объемов производства, модернизацию фитосанитарных и ветеринарных услуг. Проект также внесет свой вклад в улучшение регулятивной и институциональной базы в сфере пищевой безопасности и качества.

Согласно отчету, в рамках проекта утверждено 20 подпроектов цепочки создания добавленной стоимости, 15 из них находятся в стадии реализации: «Они демонстрируют замечательные результаты с точки зрения увеличения урожайности и продаж».

Отметим, что агропредприятия-бенефициары и другие участники производственно-сбытовой цепочки финансируются за счет кредитной линии и гранта. И на сегодня агробизнесу, согласно отчету ВБ, выданы кредитные линии под 92 инвестиционных субпроекта.

Реализация программы борьбы с болезнями животных и модернизация ветеринарного образования также идет по графику. Инвестиции в проект в рамках программы исследований и развития сортов, а также производства и переработки семян уже привели к улучшению качества семян и увеличению производственных мощностей, отмечается в отчете.

Также разработан новый учебный план по защите растений и в Азербайджанском государственном аграрном университете введена новая специальность по защите растений.

В рамках проекта также планировалось обновление лаборатории качества семян с целью подготовки ее к аккредитации. «Однако с созданием в стране новых структур, управляющих семенным сектором, - Государственной службы по регистрации сортов растений и контролю за семенами [после начала реализации проекта] и Агентства аграрных услуг [в январе 2019 года], был также открыт новый центр сертификации семян при Агентстве. Эти изменения планируется учесть в рамках предстоящей реструктуризации проекта», - говорится в отчете.

Напомним, что общая стоимость проекта составляет 53,25 млн долларов США, из которых ВБ выделил 34,5 млн долларов США. Финансирование проекта осуществляется по линии Международного банка реконструкции и развития (МБРР). На сегодня 84% кредита освоены, а оставшаяся часть средств составляет 5,6 млн долларов США.