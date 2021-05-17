ВБ исследовал конкурентоспособность аграрного сектора Азербайджана

Азербайджан имеет сильные сравнительные преимущества в производстве свежих и переработанных фруктов и овощей, но еще не полностью раскрыл свой потенциал

Правительство Азербайджана проводит ключевую политику, направленную на преодоление разрыва между сельскими и городскими районами, что нацелено на региональное развитие и оживление сельской экономики.

Об этом, как передает Report, говорится в проведенном Всемирным банком анализе рынка и конкурентоспособности аграрного сектора Азербайджана.

"Однако до сих пор сохраняется пространственное неравенство и экономическая активность сосредоточена в основном в Баку и его окрестностях», - считает ВБ.

Согласно исследованию, в 2019 году в сельском хозяйстве было занято 36% всей рабочей силы, при этом на долю сельхозпроизводства в ВВП приходилось лишь 7%.

«Азербайджан имеет сильные сравнительные преимущества в производстве свежих и переработанных фруктов и овощей, но еще не полностью раскрыл свой потенциал в этой области. В сельских районах наблюдаются две взаимоусиливающие тенденции - отсутствие как значимых возможностей трудоустройства, так и устойчивой деловой активности, а также неадекватная инфраструктура и услуги. Недавние экономические потрясения, вызванные пандемией COVID-19, оказали особое давление на средства к существованию и доходы уязвимых групп населения в менее развитых регионах страны», - считает ВБ.

В исследовании подчеркивается, что сельское хозяйство и услуги также считаются ключевыми секторами для диверсификации экономики, повышения эффективности и создания рабочих мест, но некоторые дорожные сети в плохом состоянии, что приводит к более высоким эксплуатационным расходам транспортных средств и неэффективности для поставщиков логистических услуг.

«Цепочка поставок в сельском хозяйстве также нуждается в дополнительных холодильных мощностях и более эффективных производственных процессах”, - подчеркивает ВБ.

По мнению авторов исследования, сельскохозяйственный сектор Азербайджана сильно фрагментирован, в нем много мелких фермерских хозяйств. В Азербайджане сельхозпроизводители делятся на три группы: семейные фермы и домохозяйства, сельскохозяйственные предприятия, и частные собственники и предприниматели.

«Безусловно, самая большая группа состоит из семейных ферм, состоящих из индивидуальных фермеров, ориентированных на рынок, и «домохозяйств» с сельскохозяйственными землями, производящими в основном для домашнего потребления. Рост внутреннего спроса на картофель, фрукты, овощи, мясо, рыбу и яйца обусловлен тенденциями роста доходов и урбанизации. Из-за мелкомасштабного производства многие фермеры имеют ограниченный доступ к рынкам, кроме своей местности. Цепочка поставок продуктов питания плохо организована, операции в основном носят разовый характер и являются дорогостоящими из-за преобладающего мелкомасштабного сельского хозяйства», - говорится в исследовании.

Еще одна проблема, по мнению ВБ, заключается в том, что внутренняя цепочка поставок сельскохозяйственной продукции должна соответствовать стандартам качества, безопасности пищевых продуктов и окружающей среды.

ВБ считает, что в настоящее время многие предприятия, находящиеся в собственности и под управлением местных жителей, являются мелкими сельскохозяйственными производителями, у которых отсутствуют финансовые средства и предпринимательские навыки для инвестирования в собственные перерабатывающие и логистические объекты, такие как холодильные камеры или упаковочные объекты, что приводит к повреждению продукции и потере урожая. А это в свою очередь к дополнительным расходам.

«Хотя в некоторых регионах правительство Азербайджана инвестировало средства в складские помещения через Государственный фонд поддержки предпринимательства, но в частности, в Аранском районе их немного. Там, где эти объекты предоставляются, они, как правило, имеют масштабы, не подходящие для мелких производителей, которые преобладают в этом регионе. Кроме того, из-за отсутствия сельской инфраструктуры цены на продукцию фермеров низкие, поскольку производители не могут хранить свою продукцию очень долго они вынуждены бывают продавать их по преобладающим низким ценам в период сезона. Поскольку Сальяно-Билясуварский регион имеет один из самых жарких климатов в Азербайджане, возможность доступа к холодильным камерам в ожидании доставки на рынок здесь особенно важна», - отмечает ВБ.

Согласно исследованию, поддержка женщин-производителей в сельской местности является одним из приоритетов правительства. «Занятость женщин в основном сосредоточена в низкооплачиваемых секторах, и около 42% женских рабочих мест в настоящее время приходится на сельское хозяйство - крупнейший сектор занятости женщин, за которым следуют услуги. Так, согласно отчету ПРООН о человеческом развитии за 2020 год, несмотря на прогресс по сравнению с предыдущим периодом, валовой национальный доход, конвертированный в доллары с использованием паритета покупательной способности, для женщин в Азербайджане был значительно меньше, чем для мужчин», - считает ВБ.

Гендерная оценка, проведенная в Сальяно-Билясуварском регионе, подтвердила, что ряд препятствий мешает, особенно женщинам, заниматься торговлей и предпринимательской деятельностью. «Некоторые из этих препятствий включают плохие дороги и транспорт для доступа к рынкам, отсутствие адекватной инфраструктуры местного рынка, а также отсутствие навыков кредитования и управления бизнесом. Эти препятствия в сочетании с домашними обязанностями означают, что женщины продают свою сельскохозяйственную продукцию прямо на пороге, часто по более низкой цене, чем на рынке. Особенно уязвимы женщины с определенным социально-экономическим статусом.

Например, согласно гендерной оценке, проведенной в этих районах, около 9% из 11 187 домохозяйств в Сальянском и Билясуварском районах являются домохозяйствами, возглавляемыми одинокими женщинами, и эти домохозяйства беднее большинства других домохозяйств. Обсуждения в фокус-группах, проведенные с участием местных сообществ, показали, что женщины хотят иметь возможность продавать свою продукцию на рынках и в придорожных торговых точках по конкурентоспособной цене, а также хотят получить доступ к обучению и бизнес-консультационной поддержке для создания и ведения своего бизнеса», - отмечает ВБ.