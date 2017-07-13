В Ярдымлы наблюдается нехватка комбайнов - ОБНОВЛЕНО

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Ярдымлы. 13 июля. REPORT.AZ/ Начальник сельскохозяйственного управления Ярдымлинского района Фахреддин Исмайлов прокомментировал новость о нехватке в районе комбайнов.

Как он сообщил южному бюро Report, в этом году в Ярдымлы действительно расширены посевные территории: "В районе засеяно 3549 га земли. По сей день было обработано 60% посевов. Названные территории – те, где технике относительно тяжело передвигаться. Мы стараемся ускорить работы и в этом направлении. В некоторых селах узкие мосты на дорогах создают проблемы для передвижения комбайнов. Несмотря на это, уже завтра мы планируем вывести технику на земли в селе Сигне. В общем, из-за плодородности этого года ценен каждый колосок, поэтому мы проводим покос на основе дежурств. К этим работам привлечено 24 комбайна. Из них 4 принадлежат агросервису, остальные привлечены из соседних сел, чтобы собрать урожай своевременно и без потерь. Сейчас в селе Арус работает 3 единицы техники, Зевине – 4, Шихларе – 2, Телаваре – 2, Сырыге – 1. В селах Бозайран, Дарьявар, Бурзумбул, Велиханы, Кёрьяди, Габагдили, Астанлы, Гендере и др. сбор урожая завершен".

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Ярдымлы. 13 июля. REPORT.AZ/ В Ярдымлинском районе наблюдается нехватка комбайнов.

Как передает южное бюро Report, в Ярдымлинском районе в этом году по сравнению с предыдущими годами проведено больше посевных работ. По словам жителей, они засеяли долевые земли, которые не засеивались более 20 лет, а также взятые в аренду земли. Причиной этого стало предупреждение о штрафе в случае, если долевые земли не будут засеяны.

Села Зейналазиз, Хоноба Шихлары, Гюджавар, Хоноба находятся примерно в 22-25 км от райцентра близ дороги Масаллы-Ярдымлы. Жители сообщили, что в целом на этой территории засеяли 100 гектаров земли, более 15 дней назад попросили технику для сбора урожая. Однако пока нет новостей от структуры, которая должна выделить комбайны. Зерно созрело, и владельцы беспокоятся, что они могут стать пищей для насекомых или испортиться от дождей. После продолжительных осадков беспокойство сельчан возросло.