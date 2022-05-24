В Украине наблюдается острый дефицит гречки

Острый дефицит гречки образовался в Украине из-за разрыва торговли с Россией.

Острый дефицит гречки образовался в Украине из-за разрыва торговли с Россией.

Как передает Report, об этом говорится в сюжете телеканала "1+1".

Украина ранее получала 50% гречки из России, остальное выращивала самостоятельно.

"Сегодня Россия фактически закрыта для поставок гречки – мы начали ощущать большой дефицит на нашем рынке, как посевного материала, так и обычной гречки. И это приведет к резкому подорожанию", — подчеркнул директор "Международной ассоциации гречки" Сергей Громовой.

При этом он отметил, что украинские фермеры все чаще отказываются засевать землю гречкой, выбирая более рентабельные культуры.

Громовой прогнозирует рост минимальной стоимости килограмма гречки до 90 гривен (3,04 доллара). Сейчас в украинских супермаркетах не купить гречку дешевле 70 гривен (2,37 доллара) за килограмм, максимальная цена на гречку первого сорта достигает 125 гривен (4,23 доллара) за килограмм.