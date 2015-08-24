В Турции перенесли начало учебного года из-за кризиса в сфере туризма

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В связи со спадом в туристической отрасли власти Турции решили перенести начало очередного учебного года в школах на две недели. Как сообщает Report со ссылкой на Росбалт, об этом передает портал BGN News.

Так, премьер-министр страны Ахмет Давутоглу заявил, что занятия в школах вместо 14 сентября начнутся 28 сентября. Закончится учеба для школьников также на 2 недели позже — 17 июня 2016 года.

Решение мэров трех курортных городов поддержали и другие представители туристического бизнеса. После переноса праздник Курбайн Байрам, который приходится в этом году на 24-27 сентября, попадет на время каникул.

Туристический бизнес в Турции переживает спад, в том числе из-за экономических трудностей в России. По данным министерства туризма Турции, за первые шесть месяцев 2015 года количество иностранцев, посетивших страну, уменьшилось на 2,25% и составило 14,89 млн человек. Доходы туризма во втором квартале текущего года упали на 13,8% и составили 7,73 млрд. долларов.