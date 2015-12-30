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    В Сумгайыте организована сельскохозяйственная ярмарка

    Ярмарка будет проводиться постоянно

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ На территории Сумгайытского автовокзала в городе Сумгайыт организована дополнительная ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство сельского хозяйства, организованная в связи с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом ярмарка проводится с целью обеспечения населения Сумгайыта сельхозпродукцией и продовольственными товарами, а также предотвращения искусственного роста цен.

    Отмечается, что ярмарка будет проводиться постоянно. 

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