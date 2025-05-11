В селе Ханабад Ходжалинского района трудоустроены 55 человек

В животноводческом комплексе, расположенном на территории села Ханабад Ходжалинского района, трудоустроены 55 человек.

В животноводческом комплексе, расположенном на территории села Ханабад Ходжалинского района, трудоустроены 55 человек.

Как сообщил сотрудник Report в Ходжалы, в селе начал функционировать крупный животноводческий комплекс ООО "Крестьянское фермерское хозяйство Qoç Ət.

Общая вместимость фермерского хозяйства составляет 750 голов крупного рогатого скота. В настоящее время в хозяйстве имеется 355 голов племенного крупного рогатого скота трех различных пород. Комплекс имеет мощность производства 100 тонн мяса и 2 тысячи тонн молока в год. В производстве продукции используется оборудование турецкого и немецкого производства.

Отмечается, что в будущем планируется довести годовое производство молока до 3 тысяч тонн. В результате деятельности предприятия на освобожденных от оккупации территориях 55 человек были обеспечены постоянной работой. В будущем с увеличением производственной мощности планируется довести количество рабочих мест до 100.

Площадь комплекса стоимостью составляет 4,2 млн манатов составляет 7,6 га. 500 га площади засеяны кормовыми культурами.