О нас

В селе Ханабад Ходжалинского района трудоустроены 55 человек

В селе Ханабад Ходжалинского района трудоустроены 55 человек В животноводческом комплексе, расположенном на территории села Ханабад Ходжалинского района, трудоустроены 55 человек.
АПК
11 мая 2025 г. 15:23
В селе Ханабад Ходжалинского района трудоустроены 55 человек

В животноводческом комплексе, расположенном на территории села Ханабад Ходжалинского района, трудоустроены 55 человек.

Как сообщил сотрудник Report в Ходжалы, в селе начал функционировать крупный животноводческий комплекс ООО "Крестьянское фермерское хозяйство Qoç Ət.

Общая вместимость фермерского хозяйства составляет 750 голов крупного рогатого скота. В настоящее время в хозяйстве имеется 355 голов племенного крупного рогатого скота трех различных пород. Комплекс имеет мощность производства 100 тонн мяса и 2 тысячи тонн молока в год. В производстве продукции используется оборудование турецкого и немецкого производства.

Отмечается, что в будущем планируется довести годовое производство молока до 3 тысяч тонн. В результате деятельности предприятия на освобожденных от оккупации территориях 55 человек были обеспечены постоянной работой. В будущем с увеличением производственной мощности планируется довести количество рабочих мест до 100.

Площадь комплекса стоимостью составляет 4,2 млн манатов составляет 7,6 га. 500 га площади засеяны кормовыми культурами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоXocalının Xanabad kəndindəki heyvandarlıq kompleksində 55 nəfər işlə təmin edilib

Самое читаемое

Джамиля Каримова: Казахские и азербайджанские обычаи очень схожи
ФотоДжамиля Каримова: Казахские и азербайджанские обычаи очень схожи
9 мая 2025 г. 12:14
В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
7 мая 2025 г. 05:49
Алроса добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета
"Алроса" добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета
8 мая 2025 г. 11:38
Конституция и суверенитет: Основные столпы политического наследия Гейдара Алиева
Конституция и суверенитет: Основные столпы политического наследия Гейдара Алиева
10 мая 2025 г. 07:41
Пострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
ФотоПострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
5 мая 2025 г. 20:50
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
5 мая 2025 г. 17:26
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
6 мая 2025 г. 15:08
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
7 мая 2025 г. 13:38
Полиция Азербайджана изъяла из незаконного оборота свыше 48 кг наркотиков за сутки
Полиция Азербайджана изъяла из незаконного оборота свыше 48 кг наркотиков за сутки
9 мая 2025 г. 11:09
Букмекеры не считают азербайджанскую группу фаворитом Евровидения-2025
Букмекеры не считают азербайджанскую группу фаворитом "Евровидения-2025"
5 мая 2025 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi