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В селах Сабирабада из-за нехватки пресной воды хлопковые поля поливают соленой

В селах Сабирабада из-за нехватки пресной воды хлопковые поля поливают соленой В сёлах Моранлы и Сарханбейли Сабирабадского района хлопковые поля поливают солёной водой из-за отсутствия пресной.
АПК
5 августа 2025 г. 22:00
В селах Сабирабада из-за нехватки пресной воды хлопковые поля поливают соленой

В сёлах Моранлы и Сарханбейли Сабирабадского района хлопковые поля поливают солёной водой из-за отсутствия пресной.

Как сообщает Аранское бюро Report, в одних из самых отдалённых сёл района уже несколько лет подряд для орошения посевов используется солёная вода.

По словам владельцев земельных участков, установленная около шести лет назад насосная станция на берегу Куры в селе Азадкенд функционировала нормально только первый год. Когда пресная вода перестала доходить до сёл, местные жители лишились возможности поливать поля. Оказавшись в безвыходном положении, владельцы земельных участков были вынуждены перегородить коллектор, известный как "Ана канал", и использовать оттуда воду, чтобы спасти посевы. В настоящее время около 4 тысяч гектаров хлопковых полей в этих двух сёлах орошаются исключительно солёной водой. Этот процесс продолжается уже пять лет.

Некоторые землевладельцы, как сообщается, были вынуждены продать скот, чтобы купить насос и тянуть воду из ближайшего коллектора на поля. Те, у кого нет таких финансовых возможностей, не могут поливать хлопковые поля, из-за чего растения сгорают и погибают.

Жители, страдающие от нехватки воды, говорят, что неоднократно обращались в соответствующие структуры. Однако, по их словам, проблему до сих пор никто не решил.

В Управлении эксплуатации ирригационных систем Сабирабада сообщили, что в целях устранения проблемы реализуется государственный проект. В рамках этого проекта иностранные компании ведут бетонирование каналов, начиная с Имишлинского района. После завершения работ, по заверениям ведомства, трудности в указанных сёлах будут устранены. Планируется использовать воду реки Араз, а при необходимости — и реки Кура, с помощью водного канала для орошения этих территорий.

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