В секторе Газа началась забастовка сотрудников ООН

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Тысячи сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) вышли в понедельник на забастовку в секторе Газа, протестуя против сокращения расходов на деятельность этой службы. Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом передает агентство Associated Press.

Протестующие требуют отмены таких мер, как отправка сотрудников в неоплачиваемый отпуск на период до одного года и увеличение числа учащихся в школах под управлением ООН.

В забастовке участвуют порядка 13 тыс. преподавателей, работников здравоохранения и других служащих. Школы ООН в секторе Газа закрыты.